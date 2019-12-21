"Слуга народа" провернул в Раде дорогостоящую покупку: фото и видео переписки

Народный депутат Александр Кабанов из президентской фракции "Слуга Народа" во время заседания Верховной Рады занимался покупкой нового автомобиля Jaguar F-Pace престиж-комплектации, стоимостью 63 тысячи долларов.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на TK Media.

Как свидетельствуют фото и видео переписки, народный депутат предложил своей супруге купить новый автомобиль Jaguar F-Pace за 63 тысячи долларов. После чего на протяжении двух пленарных недель провернул эту сделку.

"Может купим Ягуар F-pace? 63к, в наличии шоколадный с белым салоном. Хватит на первый взнос с нулевым кредитом", — написал нардеп.

Народный депутат неоднократно заходил на сайты продажи автомобилей и смотрел интересующее его авто.

Чтобы приобрести автомобиль в рассрочку, народному депутату пришлось прибегнуть к хитрости с получением справки о доходах. В переписке из собеседником, подписанным как "Берд Страховая", Кабанов предложил сделать ложную справку для его жены, назвав ее декретный отпуск работой на ауторсе.

По данным переписки, супруга Кабанова уже опробовала новый автомобиль и отозвалась о нем в смс-сообщении: "Машина огонь. Едет 200 даже незаметно".

Народный депутат сказал супруге забронировать автомобиль и сообщил, что "закинет бабло". Таким образом он готов был сделать первый взнос в виде 30% от суммы, что составляет чуть более 20 тысяч долларов.

Кабанов также попросил жену найти инструктора по активному вождению. Она в ответ отправила ему фото нового автомобиля.

Народный депутат Александр Кабанов является членом комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики. До избрания в парламент работал сценаристом студии "Квартал 95".

В электронной декларации за 2018 год, поданной народным депутатом 23 августа 2019 года, указано, что Александр Кабанов пользуется автомобилем Honda Crosstour 2013 года выпуска, которым владеет его супруга.

Как сообщал "Апостроф", ранее народный депутат из фракции "Слуги Народа" Александр Кабанов необычно объяснил, чем министр здравоохранения Зоряна Скалецкая лучше своей предшественницы Ульяны Супрун.