В "Слуге народа" сделали скандальное заявление об отказе сближения Украины с ЕС

Украина должна отказаться от попыток реформировать свое законодательство по европейским стандартам - такое заявление сделал глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Давосе.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Укринформ".

"Многие соседних стран давят на нас, склоняя к так называемой "гармонизации законодательства". Однако, я считаю, что для Украины это неправильно. Если слабая экономика объединяется с сильной, то всегда будет оставаться слабой, играя по одинаковым правилам. Эти слова могут быть не популярными в Европарламенте или где-либо, но мы должны занять какое-то уникальное место, пока не станем сильнее, и уже тогда можем синхронизироваться ", - сказал Арахамия.

Также добавил, что, если Украина не разработает собственные правила игры, то при вступлении в Евросоюз может оказаться на месте Словении, как страна с самой слабой экономикой.

Как писал "Апостроф" ранее, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, президент Украины Владимир Зеленский заманивал иностранных инвесторов персональным менеджером от правительства и налоговыми каникулами, а также сообщил, что понадобится для окончания войны в Донбассе.