В Украине анонсировали прорыв с ремонтом дорог: что изменится

Кабмин решил упростить процедуру разрешительной документации для старта капитальных ремонтов дорог в Украине.

Об этом в своем официальном Telegram-канале написал премьер-министр Алексей Гончарук.

"Правительство начинает экспериментальный проект - отменяем обязательное получение разрешения от Государственной архитектурно-строительной инспекции о начале выполнения работ по капитальному ремонту дорог общего пользования", - отметил он.

По его словам, отмена этой одной нормы сократит процедуру оформления документов примерно на 3-5 месяцев.

"Теперь подрядчик сможет начать работы сразу после победы в тендере и заключения договора. Единственное условие - надлежащее качество строительных работ должно осуществляться инженером-консультантом, а строительные работы на период строительства и гарантийного срока качества работ должны быть застрахованы", - добавил премьер.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Кабмине рассказали, какие дороги отремонтируют в Украине в 2020 году.

Также "Укравтодор" в 2020 году планирует отказаться от ямочного ремонта дорог и использовать новейшие технологии для улучшения состояния дорожного покрытия.