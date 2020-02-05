Зеленский собирается с важным визитом в Раду: всплыли громкие подробности

В четверг, 6 февраля, президент Владимир Зеленский приедет в Верховную Раду и проведет консультации по законопроекту о рынке земли.

Об этом сообщает "LB.ua".

"Завтра, в четверг, перед рассмотрением во втором чтении законопроекта о рынке земли, в Раду приедет президент", – пишет издание со ссылкой на источник в "Слуге народа".

Кроме того, известно, что глава государства проведет консультации с фракцией "Слуга народа" относительно законопроекта о снятии моратория на продажу земли с октября 2020 года.

Также депутат подтвердил информацию, что "для результативного голосования за закон ведутся переговоры с фракцией ОПЗЖ для снятия их поправок. Обсуждается вопрос назначения от ОПЗЖ одного из вице-премьеров".

Как информировал "Апостроф" ранее, Окружной административный суд города Киева просят обязать Министерство юстиции Украины обратиться в суд с иском о запрете деятельности партии "Слуга народа".