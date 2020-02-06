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Рада пошла на хитрость с проектом закона, связанным с делом "ПриватБанка"

четверг, 06 февраля 2020, 20:42
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Финансовый комитет Верховной Рады Украины изменил правительственный законопроект №2571 о запрете возвращать банки-банкроты бывшим владельцам, одна из спорных норм - компенсация экс-владельцам. Изменения пойдут на пользу экс-владельцу "ПриватБанка" олигарху Игорю Коломойскому.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на LIGA.net.

Как сообщили изданию собеседники в финкомитете и Нацбанке Украины, из законопроекта №2571-д, предложенного комитетом, исчезли нормы о том, что для получения компенсации экс-собственниками их реальные убытки должен подтвердить международный аудитор, а дела лопнувших банков - рассматриваться только в Верховном суде.

В случае, если экс-бенефициары банкрота доказывают в суде неправомерность решений НБУ о выводе с рынка или национализации, у них есть полгода, чтобы договориться с Кабмином о возмещении ущерба. Если стороны не придут к согласию, сумму компенсации должен определить украинский суд.

По мнению экспертов, по новой версии проекта закона, власть фактически идет на компромисс с бывшими владельцами "ПриватБанка", прописав четкий механизм компенсации для них. Ранее против любых компромиссов с Коломойским и Боголюбовым выступал как МВФ, так и экс-глава НБУ Валерия Гонтарева, которая принимала непосредственное участие в национализации "ПриватБанка".

Документ планировали поставить на голосование 6 февраля, перед принятием закона о рынке земли. По словам глава финансового комитета Даниила Гетманцева, с новой редакцией проекта попробуют определится к следующей пленарной неделе – 17-21 февраля. Это значит, что МВФ не успеет утвердить новую кредитную программу для Украины в феврале, как ожидалось.

Как сообщал "Апостроф", олигарх Игорь Коломойский резко усилил судебную активность в битве с государством за "ПриватБанк".

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