Украинская журналистка, поборовшая рак, "разорвала" Верховную Раду колким обращением к нардепам: видео

Украинская журналистка Янина Соколова, которая поборола рак, 12 февраля с трибуны Верховной Рады жестко обратилась к народным избранникам с требованием решить проблемы онкобольных украинцев.

Видео своего выступления журналистка разместила на личной Facebook-странице.

"Я хочу, чтобы народные депутаты, которые присутствуют в этом зале ежедневно, помнили, что они здесь не для того, чтобы сидеть и тереть свой "прутень", не переписываться с проститутками, и не дерибанить билеты на 95 квартал, а для того, чтобы делать изменения. Онкопациенты особенно в этом нуждаются ", - сказала Соколова.

Так журналистка намекнула на нардепа Илью Киву, которого ее коллеги поймали за рукоблудием, нардепа Богдана Яременко, который переписывался с девушкой легкого поведения на пленарном заседании Верховной Рады и Юрия Корявченкова, продавшего нардепам билеты на концерт "95 квартала".

Янина Соколова отметила, что есть несколько проблем, которые могут решить депутаты, министр и глава комитета ВР по вопросам здравоохранения - это паллиативная медицина, доступ к медицинскому каннабису, психологическая помощь и донорство.

Напомним, что онкологию у Янины Соколовой диагностировали осенью 2018 года.

Как информировал "Апостроф" ранее, Янина Соколова рассказала о коррупционных схемах директора Института Рака.