RU  UA  EN

среда, 4 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

4 марта

18:02
Сын Сергея Бабкина оказался в реанимации: жена музыканта рассказала о причинах Lime
17:57
Кива заговорил об отставке Рябошапки и оконфузился: забавный момент попал на видео
17:55
Собака усыновила осиротевших енотов и заботится о них, как о родных щенках: видео Lime
17:37
Опять в массовки на ТВ? Сеть взорвалась из-за отставки Гончарука
17:34
Украинские эксперты в Германии рассказали, как наказать Россию за агрессию: главные шаги
17:32
Кто не голосовал за отставку Гончарука: интересная статистика
17:14
Землю в Украине хотят распродать за бесценок: обнародованы скандальные данные
17:07
Появилась меткая фотожаба на скандалы вокруг назначений в новый Кабмин
17:02
Не только для взрослых: Pornhub впервые выпустил "пристойный" документальный фильм Lime
16:47
Рада отправила Гончарука в отставку: как прошло голосование
16:40
О чем Зеленский заявил в Раде: главные тезисы
16:33
Кто войдет в новый Кабмин после отставки Гончарука: у Зеленского назвали фамилии
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Кто не голосовал за отставку Гончарука: интересная статистика

среда, 04 марта 2020, 17:32
переглянути новину українською
Голосование за отставку Гончарука Фото: Александр Гончаров, "Апостроф"

В ходе голосования за отставку Алексея Гончарука с должности премьер-министра Украины воздержались представители фракций "Европейская солидарность" и "Голос".

Об этом сообщил корреспондент "Апострофа" из зала парламента.

Так, отставку главы правительства поддержали 240 депутатов фракции "Слуга народа", 4 воздержались. Представители фракций "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батькивщина" в полном составе поддержала это решение.

В то же время воздержались от голосования 25 народных депутатов "Европейской солидарности" и 20 представителей фракции "Голос".

Как сообщал "Апостроф", ранее народные депутаты в Верховной Раде большинством голосов поддержали отставку премьер-министра Алексея Гончарука. За это решение проголосовали 343 народных депутата.

Непосредственно перед голосование президент Владимир Зеленский выступил с трибуны парламента и объяснил необходимость обновления состава правительства.

Фотогалереи

Все
Верховная Рада отправила правительство в отставку
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на

Читайте также

Игорь Уманский: партнер Хромаева, человек Кононенко и новый министр финансов?

Если бы Гончарук стал в позу, началась бы война всех против всех

Антирейтинг глав ОГА: кого больше всех ругают СМИ в регионах

Абырвалг от партии Зеленского: самые досадные ляпы "слуг народа"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: