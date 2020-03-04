Против главного таможенника Украины завели дело: названа возможная причина

В Национальном антикоррупционном бюро Украины было открыто производство в отношении главы Государственной таможенной службы Максима Нефьодова, его подозревают в коррупционном правонарушении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в бюро.

В издании отметили, что дело было открыто из-за соответствующего решения суда.

"Мы выполнили решение суда и открыли уголовное производство", - рассказал источник.

Он уточнил, что речь может идти о схеме, когда группа лиц на регулярной основе получала взятки за поставки горючих и не сертифицированных панелей в Украину на основании фиктивного аудита предприятий-поставщиков. По информации источника, ущерб государству составил более 400 млн гривен.

Максим Нефьодов в комментарии журналистам заявил, что расследование было инициировано из-за происков его недоброжелателей.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Черниговской области был задержан чиновник Государственной таможенной службы, который наладил постоянно действующую схему получения взяток.

В начале февраля в сеть попало видео, как глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов отдыхает с пиджейками в стрип-клубе