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Мы на пороге смутных времен: сети бурно обсуждают отправку Рябошапки в отставку

четверг, 05 марта 2020, 22:26
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В четверг, 5 марта, Верховная Рада Украины собралась на внеочередное заседание, в ходе которого проголосовала за отставку Руслана Рябошапки с должности Генерального прокурора, что вызвало шквал комментариев в сети.

Своим мнением на этот счет украинцы поделились в соцсетях.

В частности, большинство из комментаторов озвучили неутешительный прогноз о будущем Украины в контексте оставки Рябошапки, предположив, что страну ждут смутные времена.

Некоторые напомнили о судьбоносном шаге украинцев на выборах президента и парламента, а происходящее ни что иное, как следствие сделанного ранее выбора.

Напомним, что за отставку Рябошапки проголосовали 263 депутата Верховной Рады.

Как ранее сообщал "Апостроф", генеральный прокурор Руслан Рябошапка на внеочередной сессии Верховной Рады назвал свое возможное увольнение местью за попытку навести порядок в стране.

Также появились фото жесткой переписки Рябошапки в Раде по его отставке.

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