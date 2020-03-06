Когда украинцам повысят пенсии: новый премьер сделал заявление

До конца текущего года в Украине будет запущена индексация пенсий, выплаты пенсионерам в очередной раз повысят.

Об этом сообщил в эфире политического ток-шоу "Право на владу" премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Глава правительства указал, что для этого решения придется провести аудит бюджетных накоплений. По его словам, этот процесс уже запущен.

"Это сложный вопрос. Этический вопрос перед людьми, которые заслужили своей трудовой жизнью свои пенсии. Мы, конечно, будем проводить индексацию пенсий в этом году. Для этого нужно взять и посмотреть, чем мы владеем в бюджете. И мы начали это делать уже сегодня", – отметил Шмыгаль.

При этом премьер-министр не стал называть точные сроки индексации.

"Я не буду обманывать, что завтра мы проиндексируем пенсии. Но мы сделаем это в этом году", – уточнил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Минсоцполитики и Пенсионном фонде заявили журналистам, что средств для повышения пенсий в марте 2020 года на счета не поступило.

В то же время экс-министр социальной политики писала у себя в соцсетях, что перерасчет пенсий состоится в сентябре 2020 года и пенсии поднимут в среднем на 216 гривен.