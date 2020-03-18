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Офис Зеленского закрылся на карантин: эксклюзивные фото

среда, 18 марта 2020, 14:11
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Фото: А.Гончаров / "Апостроф"

В то время как Верховная Рада, где недавно был подтвержден случай заражения коронавирусом у депутата Шахова, отменила все пленарные заседания, в Офисе президента Украины тоже ввели ограничительные меры.

Как свидетельствует фото корреспондента "Апострофа" Александра Гончарова, в президентской канцелярии отменен личный прием граждан и прием информационных запросов.

Посетителям советуют оставлять свои письменные обращения в ящике для корреспонденции или воспользоваться услугами онлайн - оставить сообщение на сайте президента Украины или отослать на электронную почту. Информационные запросы также будут принимать только в электронном виде.

Тем временем под ОПУ продолжается пикет активистов, которые требуют отправить в отставку главу президентской администрации Андрея Ермака, обвиняя его в госизмене из-за подписания договоренности в Минске об участие в переговорах представителей ОРДЛО.

Как сообщал "Апостроф", 17 марта Верховная Рада приняла проект закона, которым вносятся изменения в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения COVID-19.

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