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Прокурор рассказал о нарушениях Апелляционного суда Херсона

понедельник, 27 мая 2019, 12:42
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Прокуратура Херсона выявила массовые нарушения в действиях нескольких судей Апелляционного суда.

Об этом говорится в обращении прокурора области Виталия Тригубенко в Верховный суд, передает "Главком".

В тексте документа говорится о рассмотрении апелляционной жалобы прокурора в производстве по делу Гагика Шагеновича Галустяна в подготовке заказного убийства и покушения на уничтожение чужого имущества.

Так, 18 марта Галустяну продлили меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Прокурор Павел Мошковский подал апелляционную жалобу на это решение.

Рассматривать уголовное производство должны были судьи Херсонского апелляционного суда Игорь Калиниченко, Ольга Калинина и Наталья Коломиец. 12 апреля судья Калиниченко назначила апелляционное рассмотрение на 7 мая, то есть более чем за месяц с момента распределения производства и всего за 10 дней до окончания срока меры пресечения, избранной Галустяну. Но рассмотрение не состоялось, потому что судьи Калинина и Коломиец заявили самоотвод на основании того, что участвовали в производстве во время досудебного расследования.

Прокурор отметил, что Апелляционный суд заранее не проверил, судьи участвовали в досудебном расследовании.

"Ничто не мешало им ранее, еще до 7 мая сделать самоотвод", - говорит он.

По словам прокурора, также 10 мая производство было распределено между второй коллегией судей: Игорем Калиниченко (судья - докладчик), Ольгой Поликарповой и Владимиром Бугриком. Тогда обвиняемый, который является гражданином Армении, заявил, что нуждается в переводчике.

"Он более 10 лет живет в Украине, свободно владеет украинским и русским языками", - рассказал прокурор.

Судьи предоставили переводчиков, однако во время заседания с нарушением законодательства удовлетворил заявление обвиняемого об отводе переводчикам. В постановлении об отводе говорится, что переводчики не компетентны, а это противоречит предыдущему решению коллегии.

Апелляцию было отложено на 15 мая, однако за день до этого суд удовлетворил заявления судей Бугрика и Поликарповой о самоотводе на основании того, что близкий родственник потерпевшего работал помощником судьи в гражданской палате апелляционного суда Херсонской области, а также они не имеют достаточной практики для рассмотрения уголовного производство.

"Постановление является безосновательным и необоснованным, поскольку в материалах производства отсутствуют какие-либо подтверждения того, что именно близкий родственник потерпевшего работал помощником судей Бугрика и Поликарповой, а ссылки на отсутствие достаточной судебной практики вообще противоречит требованиям п. 1 ч. 1 ст. 27 Закона о судоустройстве", - настаивают в прокуратуре.

Прокурор подчеркивает, что судьи Бугрик и Поликарпова могли заявить об этих обстоятельствах ранее. Распределить производства среди других судей не удалось, так как не хватило судей для распределения дела. Между тем завершились 60 суток пресечения и обвиняемого освободили из СИЗО. Прокуратура ожидает, пока Верховный суд назначит новый суд и новых судей для рассмотрения дела. Прокурор попросил у Верховного суда привлечь судей Херсонского апелляционного суда Калиниченко, Бугрика и Поликарпову к дисциплинарной ответственности.

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