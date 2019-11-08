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Арест нардепа Дубневича: дело получило неожиданный поворот

пятница, 08 ноября 2019, 14:50
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За арестованного по решению суда нардепа Ярослава Дубневича внесли залог в размере 100 млн гривен.

Об этом в комментарии "УП" сообщил адвокат политика Алексей Шевчук.

"Ярослава Дубневича не имели права вчера задерживать, потому что за него до момента оглашения решения суда внесли залог. Ярослав Дубневич еще вчера выполнил решение суда.

Вчера серьезное преступление совершили сотрудники НАБУ. Потому что, когда в суде им показали платежки о внесенном залог, они взяли человека и повезли в СИЗО. В решении суда нет ни одного пункта о том, что сотрудникам НАБУ разрешено этапировать Дубневича. Также в решении нет ни слова о Лукьяновском СИЗО. Вчера совершили преступление трое сотрудников НАБУ и кто-то из офиса президента или других коридоров власти, кто дал указание срочно его задержать при полном отсутствии рисков", - заявил адвокат.

При этом он подчеркнул, что залог вносили 6 и 7 ноября несколько человек. Внесенная сумма на 10 млн гривен больше, чем определила вечером 7 ноября апелляционная палата.

Адвокат добавил, что в Шевченковский суд уже подано заявление о незаконном задержании нардепа. Примерно 11-12 ноября будет готово обращение в ЕСПЧ о том, что Дубневича незаконно задержали при наличии действующей меры пресечения – залог.

Шевчук заявил, что не знает о месте заключения нардепа, так как в решениях суда не указано куда и кто его должен этапировать. По прогнозу адвоката, Дубневич может находиться в Лукьяновском СИЗО.

Напомним, вчера вечером Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда определила для Дубневича меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 90 миллионов гривен.

Как сообщал "Апостроф", 31 октября Верховная Рада сняла с Ярослава Дубневича неприкосновенность и дала разрешение на арест. Политика подозревают в хищении более 93 миллионов гривен на схеме с закупок в "Укрзализныце".

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