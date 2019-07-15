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У Зеленского срочно отреклись от кандидата, устроившего смертельное ДТП

понедельник, 15 июля 2019, 10:24
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В партии "Слуга народа" официально опровергли, что кандидат в депутаты Алексей Сердюков, который ранее рассказал о своем участии в смертельном ДТП, является членом этой политической силы.

Об этом сообщается в официальном Facebook-сообществе "Слуга народа".

Ранее в прессе фигурировала информация о том, что Сердюков представляет пропрезидентскую партию в Полтаве.

"Официально: Алексей Сердюков, по которому появилась информация в СМИ о ДТП на Полтавщине, не является главой ячейки партии "Слуги народа" в Полтаве, также он не является членом партии", - говорится в официальном сообщении партии.

Как сообщал "Апостроф", ранее лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в попытке скрыться от журналистов в общественном месте, нарушил правила ПДД. Представители прессы зафиксировали, как он перебегает дорогу в неположенном месте, садиться в свое авто и быстро уезжает с места, где его поджидали для блиц-интервью.

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