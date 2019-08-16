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Могут быть инвестиции: Зеленскому из США пожаловались на коррупцию в Умани

пятница, 16 августа 2019, 20:02
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Основатель и руководитель ортодоксальной еврейской торговой палаты (Нью-Йорк) Дуви Хоник призвал президента Украины Владимира Зеленского принять меры для искоренения коррупции на уровне местной власти в Умани (Черкасская обл.), способствуя таким образом возрождению города как одного из крупнейших еврейских духовных центров.

Хоник на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" рассказал, что уже более 10 лет Иудейская религиозная община брацлавских хасидов борется за право строительства в Умани еврейского мемориального комплекса, также запланировано строительство синагоги вместимостью 30 тысяч человек.

По его словам, в 2008 году общине под строительство этого объекта был передан в аренду на 49 лет участок земли площадью 1 га, был разработан детальный план территории, выделенной под строительство центра, однако местные власти стали требовать взятку за утверждение плана строительства комплекса.

Как отметил Хоник, после отказа давать взятку целевое назначение участка было изменено.

"Я хотел бы поблагодарить президента Зеленскому за то, что он заявлял, что хочет построить из Умани маленький Иерусалим, что он хочет остановить коррупцию в Украине. Хочу обратиться к нему, чтобы он приехал в Умань и посмотрел, что там происходит, разобрался с мэром, заместителем мэра, создал комитет или комиссию, чтобы отслеживать ситуацию ... как было изменено целевое назначение участка, сейчас место для строительства украдено", - заявил он.

"На самом деле может быть хорошая волна инвестиций, которые могут помочь Умани и Украины процветать ... Но этого может не произойти из-за коррупции", - подытожил он.

Как сообщалось, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху 18-20 августа посетит Киев, во время визита планируется встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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