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​Появился снежный прогноз на Рождество от синоптиков

воскресенье, 06 января 2019, 17:36

7 января в Украине ожидается снежная и морозная погода. В большинстве регионов, кроме Закарпатья, ожидаются существенные осадки.

Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Направление ветра синоптики прогнозируют преимущественно северо-восточное, 5−10 м/с, в части южных регионов -7−12 м/с. В большинстве западных областей - северо-западное, 5−10 м/с.

В Киеве будет облачно, на протяжении суток ожидаются осадки. Столбики термометров ночью покажут -8 … -10°, днем -6 … -8°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Во Львове, Одессе, Днепре и Харькове также снежно. Ночью температура опустится до -7 … -10°, днем -5 … -8°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

На Закарпатье сутки пройдут без осадков. Ночью метеорологи прогнозируют -7 … -9°, днем -3 … -5°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Как сообщал "Апостроф", синоптики рассказали, какая погода будет в Украине на Рождество.

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