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​Настоящая сказка: появились фото и видео засыпанного снегом Харькова

пятница, 11 января 2019, 12:52

В сети показали фото и видео улиц Харькова, засыпанных пушистым снегом.

Об этом написал "Харьков 1654" в Facebook, публикуя соответствующие фото и видео.

"Ох и заснежило. Настоящая сказка", - говорится в сообщении.

На видеокадрах видно, что город буквально утопает в снегу. При этом осадки продолжают падать.

Как сообщал "Апостроф", в ближайшие дни в Украине будет свирепствовать непогода: ожидаются усиление ветра и метели. Температура воздуха иногда снизится до -18 градусов.

Ранее сообщалось, что в Украине ожидается ухудшение погодных условий: грядет снежная метель и вьюга.

Также сообщалось, что в сети показали фотографию распустившихся среди снега зимой цветов. Такое зимнее чудо произошло в украинском городе Марганец Днепропетровской области.

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