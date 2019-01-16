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Детство под замком: в сети показали "тюремные" фото Севастополя

среда, 16 января 2019, 15:28

В оккупированном Севастополе, в Крыму, детские площадки окружают заборами и вешают на ворота замки.

Об этом свидетельствуют фото, опубликованные на Twitter странице RoksolanaToday&Крым.

На фотографиях можно увидеть небольшую детскую площадку, вокруг которой возведен высокий забор с серыми железными воротами. На воротах висит амбарный замок.

"Севастополь. Проходите,детки дорогие! А вот в бездуховной Америке, например, детские и спортплощадки совершенно доступны! Там бы офигели от такой калиточки", – пишет блогер.

Пользователи в комментариях разделяют возмущение.

Как ранее сообщал "Апостроф", в городе Щелкино (аннексированный Россией Крым) на крыше многоэтажки прогремели сразу несколько взрывов.

Кроме того, не так давно в оккупированном Крыму организовали "странную" реконструкцию времен Второй мировой войны.

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