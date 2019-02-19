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Стало известно, куда увезли пропавшего из Крыма украинского узника Кремля

вторник, 19 февраля 2019, 08:28

Украинского политзаключенного Владимира Балуха перевезли из СИЗО оккупированного Крыма на территорию России.

Об этом на своей странице в Facebook пишет заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

По его словам, Балуха вывезли в Краснодар.

Ранее, 18 февраля, супруга политзаключенного Наталья Балух попыталась передать в СИЗО передачу и узнала, что его этапировали оттуда в неизвестном направлении. Причины этапирования также не указывались.

Напомним, 28 января так называемый "Верховный суд Крыма" отказал защите Владимира Балуха в пересчете срока его наказания. По мнению защиты, украинцу неправильно учли время, проведенное в СИЗО и под домашним арестом, – и потому общий срок наказания Балуху по обоим незаконным приговорам должен быть меньше.

Как сообщал "Апостроф", также стало известно, что Балух отказался просить о помиловании.

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