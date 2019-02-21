​В Украине пояснили, почему ошибаются синоптики и каким прогнозам можно верить

Прогнозы синоптиков не могут быть 100% достоверными, для получения более точных данных в Украине нужно совершенствовать систему мониторинга.

Об этом рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ Вера Балабух, передает "Обозреватель".

По словам синоптиков, метеорология как наука очень прогрессирует, и некоторые показатели подтверждаются на много процентов лучше, чем это было даже 20 лет назад.

"Например, прогноз давления имеет сейчас наибольший процент оправдываемости и достижением за последние годы является то, что сейчас прогноз на 5 суток сбывается так же, как 20 лет назад на трое суток. Температура воздуха также подтверждается значительно лучше, она достигает 90% в целом. Что касается осадков, то именно они являются тем явлением, которое оправдывается меньше - до 75-80%", - рассказала метеоролог.

В случае с ошибкой синоптиков Укргидрометцентра эксперт объясняет, что наличие осадков спрогнозировали правильно, а вот их фазу чрезвычайно трудно предсказать.

"Для этого нужно правильно спрогнозировать температуру на той высоте, где происходит формирование облаков. Сейчас в Украине действуют лишь 7 аэрологических станций, из них по полной программе наблюдений работает только аэрологическая станция в Киеве. В Одессе, Харькове и Львове запускают один радиозонд ночью, а в Кривом Роге только раз в день. В Черновцах и Шепетовке наблюдения ведутся через день", - говорит она, объясняя, что этих данных не хватает для точных прогнозов.

Балабух отмечает, что для получения более точных прогнозов в Украине нужно совершенствовать систему мониторинга, увеличивать количество таких приземных метеорологических наблюдений и увеличивать аэрологическую систему наблюдений.

В квалификации народных синоптиков Балабух не верит. По ее словам, синоптики - это люди, обладающие определенными знаниями в этой области, методологии составления прогнозов. Они должны иметь соответствующую информацию, чтобы разработать этот прогноз, и только потом предоставлять его общественности.

"Если говорить о долгосрочных прогнозах, то методология, которая сейчас существует, позволяет предположить лишь аномалию средней температуры воздуха и количества осадков за месяц по какому периода. В основном берут период климатической нормы 1961-1990 гг., Или есть уже более современная климатическая норма - это 1981-2010 гг. Но все эти прогнозы - это, опять же, аномалия средней величины за месяц, она выше или ниже по сравнению с каким-то периодом", - объясняет метеоролог.

Балабух уверяет, что в мире нет научных методик, по которым можно было бы точно спрогнозировать температуру и тип осадков на долгосрочный период.

Как сообщал "Апостроф", 21 февраля в Украину вернуться морозы с мокрым снегом и сильными порывами ветра.