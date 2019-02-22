Известный писатель опубликовал мощные фотопортреты бойцов ВСУ на передовой

Журналист и писатель Сергей Лойко опубликовал новые фотопортреты бойцов Вооруженных сил Украины, сражающихся на Донбассе.

Фото размещены на Facebook странице Лойко.

Как отмечается, обе фотографии были сделаны на передовой.

В сети восхищаются портретами и тому, как фотографу удалось передать характеры солдат.

"Класс! Как всё же видно профессиональную работу…", "Огромное спасибо Вам за работу, за настоящие лица!", "Как хорош портрет и...черно-белый цвет!", "В лицах этих ребята есть содержание, в каждом", "Огромнейшее спасибо за ваши работы! Каждое фото ,история,жизнь на войне", – пишут пользователи в комментариях.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали неопубликованные ранее снимки "киборгов" в Донецком аэропорту.