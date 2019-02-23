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Трагедия под Николаевом: хозяин ротвейлера рассказал свою версию о загрызенной собакой девушке

суббота, 23 февраля 2019, 15:29

Владелец собаки, "порвал" до смерти 27-летнюю женщину в Вознесенске заявляет, что пес сам вырвался и загрыз погибшую.

Об этом сообщает Нацполиция области.

Так, сотрудники полиции разыскали владельца ротвейлера, который загрыз до смерти женщину. Протрезвев, мужчина рассказал следователям, что пес якобы сам вырвался и набросился на его знакомую, а оттянуть собаку он не смог. Увидев много крови, человек испугался и убежал домой.

По данному факту было начато два уголовных производства: по ч. 1 ст. 115 "Умышленное убийство" и ч. 3 ст. 135 "Оставление в опасности" УК Украины.

Согласно санкции инкриминируемой статьи, злоумышленнику грозит до восьми лет заключения. Следователи будут ходатайствовать в суде об избрании мужчине меры пресечения в виде ареста.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Ирпене стаффордширский терьер неожиданно набросился на свою хозяйку и покусал ее, в результате чего женщине пришлось ампутировать кисти рук.

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