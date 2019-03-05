Разведчика Путина не пустили в Чехию: в России подняли истерику

4 марта в Чехию не пустили одного из членов российской правительственной делегации во главе с министром промышленности России Денисом Мантуровым.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на чешские СМИ.

Источники в дипломатических структурах и спецслужбах Чехии сообщили, что гражданина России, который входил в состав делегации, задержали в аэропорту Праги, после чего отправили обратно в Москву. Издание отмечает, что проверка проводилась "по соображениям безопасности". При этом имя члена делегации не называется.

Собеседник издания добавил, что данный гражданин числился в списке "нежелательных лиц", которым запрещен въезд в Чехию. Принадлежность члена российской делегации к российской разведке чешским спецслужбам подтвердили также коллеги из нескольких других государств.

В то же время пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Николай Брякин в комментарии ТАСС заявил, что отказ во въезде в Чехию сотруднику МИД РФ является проявлением недружественных действий и не останется без ответа.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России открыли памятник бывшему постоянному представителю России при ООН Виталию Чуркину.