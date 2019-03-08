Ром, виски и элитная водка: в полиции показали, как под Винницей разливали поддельный алкоголь

8 марта в Винницкой области правоохранители обнаружили у жительницы села Кременное свыше тонны фальсифицированного алкоголя. Также у нее выявили принадлежности для приготовления и розлива спиртного.

Об этом говорится в сообщении на сайте полиции Винницкой области.

"Во время проведения профилактических мероприятий по противодействию незаконному изготовлению и реализации алкогольных напитков на территории домовладения 80-летней жительницы района правоохранители обнаружили канистры со спиртом неизвестного происхождения, тетрапак с водкой и коньяком известных мировых брендов, оборудование и тару для фасовки алкоголя. Общий объем выявленного спиртного составляет около 1200 литров", - рассказал начальник Могилев-Подольского отдела полиции Валерий Жучковський.

Сама женщина утверждает, что помещение, в котором изготавливался алкоголь, она сдавала в аренду местным жителям.

Открыто производство по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Индии из-за отравления спиртными напитками погиб 131 человек.