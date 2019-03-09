В Киеве водители "воспитали" наглого виновника тройного ДТП: фото

На проспекте Соборности в Киеве из-за пьяного пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте случилось тройное ДТП.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua, публикуя соответствующее фото.

"ДТП в Киеве на пр. Соборности. Пьяный пешеход перебегал дорогу, водители пытались его объехать. В итоге ДТП с 3-мя автомобилями. Пешеход цел - чуть воспитали и сдали полиции. Будьте аккуратны на дорогах", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 8 марта на Троещине автомобиль Chevrolet Aveo службы такси Uklon сбил мужчину, от полученных травм пострадавший скончался на месте. До подземного перехода необходимо было пройти около 100 метров.

Ранее в селе Пядики Ивано-Франковской области маршрутное такси насмерть сбило пассажирку, которая вышла из транспортного средства.