Не открывайте окна: появился уточненный прогноз погоды на воскресенье

В воскресенье, 10 марта, вся Украина окажется в плену штормовых ветров и дождей.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Так, порывы ветра будут достигать 15-22 м/с, однако в западной части страны шквалы будут еще мощнее.

По словам Диденко, такой ветер может наделать большой беды. Так, синоптик советует украинцам переставить машины, припаркованные под старыми деревьями, рекламными щитами и прочим.

"Балкон и окна не открывайте. Со двора уберите все, что может летать. И сами будьте очень внимательными и аккуратными под крышами домов, большими деревьями и билбордами", - отметила синоптик.

Диденко предупредила, что такая же ветреная погода ожидается и в первый день рабочей недели, 11 марта.

В целом 10 марта будут держаться прохладная температура.

Днем - от +5 до +9 градусов. Теплее будет только на юге - от +7 до +13 градусов.

Также почти всей Украине пройдут дожди, а на северо-западе даже мокрый снег.

Погода в Киеве также попадет в тренд похолодания: днем от +6 до +8 градусов. Кроме того, в столице ожидается сильный порывистый ветер, а также дождь.

Карта погоды в Украине

Карта ветров: чем краснее зона, тем сильнее ветер.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики рассказали, какая погода придет в Украину в апреле-мае.