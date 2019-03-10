Не открывайте окна: появился уточненный прогноз погоды на воскресенье

В воскресенье, 10 марта, вся Украина окажется в плену штормовых ветров и дождей.
Об этом сообщает на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
Так, порывы ветра будут достигать 15-22 м/с, однако в западной части страны шквалы будут еще мощнее.
По словам Диденко, такой ветер может наделать большой беды. Так, синоптик советует украинцам переставить машины, припаркованные под старыми деревьями, рекламными щитами и прочим.
"Балкон и окна не открывайте. Со двора уберите все, что может летать. И сами будьте очень внимательными и аккуратными под крышами домов, большими деревьями и билбордами", - отметила синоптик.
Диденко предупредила, что такая же ветреная погода ожидается и в первый день рабочей недели, 11 марта.
В целом 10 марта будут держаться прохладная температура.
Днем - от +5 до +9 градусов. Теплее будет только на юге - от +7 до +13 градусов.
Также почти всей Украине пройдут дожди, а на северо-западе даже мокрый снег.
Погода в Киеве также попадет в тренд похолодания: днем от +6 до +8 градусов. Кроме того, в столице ожидается сильный порывистый ветер, а также дождь.
Карта погоды в Украине
Карта ветров: чем краснее зона, тем сильнее ветер.
Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики рассказали, какая погода придет в Украину в апреле-мае.