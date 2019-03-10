РУС. | УКР.

воскресенье, 10 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

10 марта

08:22
Польша будет бесплатно давать работу украинцам: раскрыта новая схема
08:00
Прощеное воскресенье и именины Антона: какой праздник 10 марта
07:58
На Донбассе ликвидирован боевик "ЗАС Первомайский": фото
07:42
Не открывайте окна: появился уточненный прогноз погоды на воскресенье
07:31
В Киеве легковушка попала в смертельное ДТП с троллейбусом: фото и видео
06:30
Гороскоп на 10 марта: Девы будут раздражительны, а Львам не стоит соглашаться на новую работу
06:28
Великий пост 2019: история, традиции и запреты
05:27
Убили в одночасье: в сети показали грустные фото из Крыма
04:31
Курсанты ФСБ взорвали на Донбассе авто с пособником боевиков ДНР: фото
03:34
Экс-главарь ДНР пожаловался на проблемы с деньгами и продает путинскую медаль за Крым: фото
02:37
Соцсети разгневала цена "закуски" на популярном украинском курорте: опубликовано фото
01:50
Чемпионат мира по биатлону: онлайн видео трансляция мужской гонки преследования
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Не открывайте окна: появился уточненный прогноз погоды на воскресенье

воскресенье, 10 марта 2019, 07:42

В воскресенье, 10 марта, вся Украина окажется в плену штормовых ветров и дождей.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Так, порывы ветра будут достигать 15-22 м/с, однако в западной части страны шквалы будут еще мощнее.

По словам Диденко, такой ветер может наделать большой беды. Так, синоптик советует украинцам переставить машины, припаркованные под старыми деревьями, рекламными щитами и прочим.

"Балкон и окна не открывайте. Со двора уберите все, что может летать. И сами будьте очень внимательными и аккуратными под крышами домов, большими деревьями и билбордами", - отметила синоптик.

Диденко предупредила, что такая же ветреная погода ожидается и в первый день рабочей недели, 11 марта.

В целом 10 марта будут держаться прохладная температура.

Днем - от +5 до +9 градусов. Теплее будет только на юге - от +7 до +13 градусов.

Также почти всей Украине пройдут дожди, а на северо-западе даже мокрый снег.

Погода в Киеве также попадет в тренд похолодания: днем от +6 до +8 градусов. Кроме того, в столице ожидается сильный порывистый ветер, а также дождь.

Карта погоды в Украине

Карта ветров: чем краснее зона, тем сильнее ветер.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики рассказали, какая погода придет в Украину в апреле-мае.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

"Гори, патриархат!": какая боль скрывается за Маршем женщин 8 марта

Нетипичная погода: синоптики порадовали украинок на 8 марта

У каждого кандидата в президенты есть бот-фермы для поливания грязью оппонентов - эксперт по кибер­безопасности

Жара в начале весны: синоптики удивили погодой на неделю

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: