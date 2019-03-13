Преступный сговор или шизофрения: сети разгневало "решение" в Раде по скандальному закону о воровстве

В среду, 13 марта, комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительных органов отказался рассматривать законопроекты про восстановление ответственности за незаконное обогащение.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает нардеп Мустафа Найем.

"Кто-нибудь может диагностировать этот праздник вольницы - это шизофрения, преступный сговор или потеря контроля?", – гневно прокомментировал решение комитета нардеп.

По его словам, с повестки дня были сняты и законопроект, предложенный президентом Петром Порошенко, и все альтернативные. При этом, как утверждает Найем, решение было инициировано нардепом от "Радикальной партии" Игорем Мосийчуком и принято шестью из одиннадцати членов комитета. В том числе, голосами трех представителей Блока Петра Порошенка.

"Еще раз. Президент публично обратился к парламенту с требованием срочно рассмотреть законопроект, который восстанавливает ответственность за воровство, а его депутаты сказали "Нет!" и сняли все законопроекты с повестки дня", – пишет Найем.

Напомним, подробнее об отмене скандальных законов читайте в материале "Апострофа": Подарок перед выборами: почему отменили наказание за незаконное обогащение.