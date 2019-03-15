Украинская армия в цифрах: опубликована интересная инфографика

В 2018 году украинская армия стала больше на 44 воинские части по сравнению с 2014 годом.

Соответствующую инфографику в Twitter опубликовал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Виктор Муженко.

"Количество военных частей (бригад, полков, отдельных батальонов и им равных) увеличилось на 44 (с 99 в 2014 году до 143 в 2018 году)", - говорится в инфографике.

Всего украинская армия насчитывает 33 боевые военные части и 11 частей обеспечения. В состав боевых воинских частей входят 15 частей сухопутных войск, одна воздушных сил, 11 частей военно-морской силы, четыре части десантно-штурмовых войск и две части сил специальных операций.

В состав частей обеспечения входят четыре разведывательных части, две воинские части связи и пять частей оперативного обеспечения.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Россия готовит мощное вторжение в Украину сразу по трем направлениям.