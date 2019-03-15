Вставай, Ильич: в России попытались воскресить Ленина необычным способом

В Москве 37-летний местный житель облил оливковым маслом мавзолей Ленина.

Как сообщает российская пресса, инцидент произошел около 22:00.

Отмечается, мужчина пришел на Красную площадь и вел себя неадекватно. В один из моментов он вытащил из пакета оливковое масло и с криками "Вставай!" начал обливать мавзолей.

Мужчина был задержан правоохранителями на месте инцидента.

Дебошира доставили в ОМВД, где его опросили. Полицейским мужчина не смог объяснить, зачем он облил мавзолей.

Одно из изданий утверждает, что медики диагностировали у него расстройство личности и назначили психиатрическое лечение.

Ранее "Апостроф" сообщал, что скандальную российскую пропагандистку Ольгу Скабееву возмутила акция украинских дайверов, которые утопили в карьере под Днепром огромный бюст Ленина.