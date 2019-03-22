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Павел просто умрет: отец узника Кремля высказался о приговоре для сына

пятница, 22 марта 2019, 16:13

Отец Павла Гриба, Игорь Гриб, назвал решение суда в России, который приговорил его сына к шести годам тюрьмы, смертельным приговором.

Об этом сообщает "112 Украина".

"Это вполне прогнозируемо, мы и не рассчитывали на какой-то оправдательный приговор. Шесть лет, то, что просил прокурор, суд вполне удовлетворил просьбу прокурора", - сказал он.

Отец политзаключенного подчеркнул, что не имеет иллюзий относительно апелляции и пересмотра приговора.

"Я могу констатировать, что это смертный приговор. Павлу необходима срочная медицинская операция, которая бы позволила ему дальше жить. Этот срок – это автоматическое вынесение смертельного приговора", - добавил Гриб-старший.

По его словам, голодовка Павла лишь ускорит смерть: "Ему нельзя голодать, категорически нельзя голодать, и я, конечно, против этого. Неделя, две, три – не знаю, сколько это пройдет, как Павел просто умрет".

По его словам, российская сторона давно уведомлена о необходимости проведения операции Павлу Грибу, однако не предпринимает в данном направлении никаких действий.

"Сына я последний раз видел перед похищением 24 августа 2017 года, то есть 19 месяцев назад. Ехать в Ростов-на-Дону, в Российскую Федерацию, я не мог, поэтому я его вижу только, как и вы, по телевизору", - рассказал мужчина, добавив, что за время незаконного ареста сына было получено всего лишь одно письмо от него.

Как сообщал "Апостроф", 21 марта Гриб выступил со своим последним словом в суде в Ростове-на-Дону.

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