Facebook заблокировали страницу Рабиновича за анекдот 5-летней давности

Администрация социальной сети Facebook на семь дней заблокировала личную и официальную страницу народного депутата Украины и главы политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадима Рабиновича.

Об этом сообщает журналист Владимир Кацман на своей странице в Facebook.

По его словам, причиной блокировки аккаунтов стало размещение в сети анекдота, который Рабинович перепостил еще в 2013 году.

"На протяжении 6 лет этот перепост никак и никого не волновал, а вот накануне дня выборов - вдруг стал совершенно необоснованной причиной блокировки. Понятно всем, что это политтехнологии. Понятно всем, что это - отчаянная попытка власти закрыть рот оппозиции - именно в тот "день тишины", который никак не влияет на хищническое желание власти предержищих остаться у кормушки, грабить и дурить людей. Услышать или прочитать правду для такой власти - как красная тряпка для быка на корриде", - написал Кацман.

Как сообщал "Апостроф", администрация Facebook удалила 512 груп, страниц и аккаунтов, которые участвовали в скоординированном недостоверном поведении на Facebook и Instagram.

Также ранее социальная сеть Facebook удалила более 270 страниц, связанных с "Агентством интернет-исследований", также известном как "фабрика троллей".