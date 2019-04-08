Первый день рождения в неволе: опубликовано сильное фото крымского узника Кремля

В сети опубликовали фотографию узника Кремля, крымского татарина Алима Каримова, который остается в российской тюрьме.

Публикацию, посвященную Каримову, в Twitter опубликовал пользователь RoksolanaToday&Крым.

"Сегодня фигуранту второй симферопольской группы по так называемому делу "Хизб-ут-Тахрир" Алиму Каримову исполняется 25 лет. Это его первый день рождения в неволе. В тюрьме. Вдали за сотни километров от Крыма и родных. Давайте сделаем все, что можем, чтобы 26 лет парень встретил дома", - говорится в подписи к фотографии.

Напомним, что Каримова подозревают в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России заявили о задержании десятков крымских татар, которых обвинили в участии в международной организации "Хизб ут-Тахрир".