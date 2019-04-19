Не любит себя насиловать: генерал пояснил, чего ждать от Путина новому президенту Украины

Российское руководство боевиков на востоке Украины делает все возможное, чтобы на передовой погибали местные сепаратисты, а не кадровые военные РФ.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Если во время обстрелов погибают военнослужащие ВСУ, то со стороны россиян и террористов на передовой в первую очередь погибают местные сепаратисты, так как россияне занимают офицерские должности, тренируют местных и тому подобное. Россияне поступают таким образом, чтобы вся ноша и все потери ложились на плечи местных, которых они привлекают", - считает он.

По словам Романенко, по этой причине для президента РФ Владимира Путина потери здесь не имеют большого значения.

"Донбасс - это его рычаг давления. И тот же Зеленский озвучил, что в первую очередь надо прекращать обстрелы, потому что наши военные погибают каждый день. Путин знает, к чему тот будет стремиться в первую очередь, поэтому будет торговаться по всем вопросам. В этой ситуации Путин будет занимать позицию наступления - сначала выяснит, что интересует Зеленского, а затем будет давить", - добавил генерал-лейтенант.

Романенко уверен, что Путин выдвинет ряд требований, если ему поступит предложение прекратить обстрелы на Донбассе.

"Если говорить об обмене заложников - то же самое. Он не идет на выполнение Минских соглашений - ни в вопросе прекращения боевых действий, ни в вопрос обмена заложниками, ни в вопросе освобождения наших моряков и кораблей. Все это будет предметом торга и давления на будущего президента Украины, чтобы выигрывать позиции, которые будут выгодны России", - сказал он.

Романенко добавил, что Зеленскому, в случае избрания президентом, нужно учитывать неприятие Путиным условий с позиции силы,так как "он не любит себя насиловать".

Детальнее читайте в материале "Апострофа": У Путина продумали, как нанести удар по Киеву, ему нужно 2-4 недели - генерал Игорь Романенко.