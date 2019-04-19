RU   UA  

пятница, 19 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

19 апреля

11:34
​Как ударили по Украине скандал с "ПриватБанком" и санкции России
11:32
Нервы не железные: жена Зеленского рассказала о своей реакции на оскорбления в адрес мужа
11:29
Не любит себя насиловать: генерал пояснил, чего ждать от Путина новому президенту Украины
11:21
Названа причина смерти звезды сериала "Кадетство"
11:02
Известный журналист указал на то, как Россия превращается в провинцию Украины
10:59
Над собором Парижской Богоматери нависла серьезная угроза
10:58
В Бразилии арбитр досрочно завершил футбольный матч по необычной причине: опубликовано видео
10:55
Экс-"ВИА Гра" изменила имидж и начала сольную карьеру
10:47
Не впечатлило: фанаты раскритиковали новую песню Лободы
10:43
Машина застряла "носом" вниз: опубликованы фото масштабного ДТП под Киевом
10:41
​Как суд по "ПриватБанку" ударил по гривне: официальный курс от НБУ
10:32
Рабинович призвал голосовать за "мир, стабильность и нормальные тарифы" на выборах в парламент
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Не любит себя насиловать: генерал пояснил, чего ждать от Путина новому президенту Украины

пятница, 19 апреля 2019, 11:29
переглянути новину українською

Российское руководство боевиков на востоке Украины делает все возможное, чтобы на передовой погибали местные сепаратисты, а не кадровые военные РФ.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Если во время обстрелов погибают военнослужащие ВСУ, то со стороны россиян и террористов на передовой в первую очередь погибают местные сепаратисты, так как россияне занимают офицерские должности, тренируют местных и тому подобное. Россияне поступают таким образом, чтобы вся ноша и все потери ложились на плечи местных, которых они привлекают", - считает он.

По словам Романенко, по этой причине для президента РФ Владимира Путина потери здесь не имеют большого значения.

"Донбасс - это его рычаг давления. И тот же Зеленский озвучил, что в первую очередь надо прекращать обстрелы, потому что наши военные погибают каждый день. Путин знает, к чему тот будет стремиться в первую очередь, поэтому будет торговаться по всем вопросам. В этой ситуации Путин будет занимать позицию наступления - сначала выяснит, что интересует Зеленского, а затем будет давить", - добавил генерал-лейтенант.

Романенко уверен, что Путин выдвинет ряд требований, если ему поступит предложение прекратить обстрелы на Донбассе.

"Если говорить об обмене заложников - то же самое. Он не идет на выполнение Минских соглашений - ни в вопросе прекращения боевых действий, ни в вопрос обмена заложниками, ни в вопросе освобождения наших моряков и кораблей. Все это будет предметом торга и давления на будущего президента Украины, чтобы выигрывать позиции, которые будут выгодны России", - сказал он.

Романенко добавил, что Зеленскому, в случае избрания президентом, нужно учитывать неприятие Путиным условий с позиции силы,так как "он не любит себя насиловать".

Детальнее читайте в материале "Апострофа": У Путина продумали, как нанести удар по Киеву, ему нужно 2-4 недели - генерал Игорь Романенко.

Фотовзгляд

Все галереи
Презентация программ премии Ukrainian ID Awards и фестиваля Sheva Fest

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Захват Киева - это стратегически очень выгодная цель для Путина, - генерал

Огонь на колесах: новые факты об украинском ракетном комплексе "Нептун"

В радиусе 500 метров ощущался кошмарный жар: очевидец о пожаре в Нотр-Дам-де-Пари

Будет ли тепло: синоптики дали прогноз на неделю

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: