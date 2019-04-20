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Украинские военные на Донбассе получат новое мощное оружие: фото и видео

суббота, 20 апреля 2019, 11:02
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Завершаются государственные испытания комплекса автоматизированного управления (КАУ) артиллерией "Оболонь-А", который способен будет повысить эффективность огня украинских орудий в 2 – 5 раз.

Об этом сообщает военно-политический обозреватель Александр Коваленко в материале для издания "Южный курьер".

"Многие могли в ходе парада ко Дню независимости Украины видеть среди техники, представленной на Крещатике, машины на шасси МТ-ЛБ и КрАЗ (машина начальника штаба дивизиона) с не совсем понятным функциональным назначением. Между тем, это были долгожданные комплексы автоматизированного управления артиллерийскими батареей и дивизионом “Оболонь-А” разработкой которых занимается Львовский государственный завод “Лорта”, – говорится в сообщении.

По информации Министерства обороны Украины, государственные испытания комплекса завершатся через несколько месяцев.

Так же было сообщено, что проводится переоборудование программно-аппаратного комплекса боевых машин, что позволит учитывать все аспекты подготовки и управления боевой стрельбой и обеспечивать управление подразделениями в автоматизированном режиме.

"Что же, в 2019 явно ВСУ получат в свое распоряжение и вправду интересный экземпляр, позволяющий не только оперативно выполнять все расчеты и артиллерийские задачи, которые должны проводиться для подготовки стрельбы батареей, но и работа которых обеспечивается высокоскоростными компьютерами шведского производства. Но это не единственный высокотехнологический иностранный элемент в данном комплексе", – отмечает эксперт.

По его словам, важным компонентом КАУ является комплексная система топогеодезической привязки, которая состоит не только из системы спутниковой навигации GPS, но и высокоточной инерциальной системы оригинальной разработки, ядром которой стал гирокурсоуказатель производства США.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", украинские военные предприятия разработали и освоили производство электромагнитного оружия.

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