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Выборы в Украине: в сети напомнили слова топ-пропагандистки Кремля о победе фашистов в России

понедельник, 22 апреля 2019, 16:35
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В сети напомнили слова российской пропагандистки Маргариты Симоньян о свободных выборах в России.

Об этом сообщает блогер под ником "Фашик Донецкий" на своей странице в Twitter.

В 2011 году пропагандистка Кремля и телевизионная начальница Маргарита Симоньян заявила про свободу в РФ в разгар протестов на Болотной.

По данным росСМИ, тогда во время интервью она сказала о митинге: "Неужели кому-то непонятно, что цели этих людей – спровоцировать насилие и устроить хаос". Также у нее спросили, неужели вам нравится существующая в России система "ограниченной демократии", и она, думаю, честно отвечала, что ей, конечно, все это не нравится, "но вы же понимаете, что на любых свободных выборах у нас победят фашисты, которые нас с вами с удовольствием повесят".

Как сообщал "Апостроф", российская пропагандистка, ведущая одиозного телеканала "Россия 1" Ольга Скабеева похвалила финалисток украинского "Евровидения" из дуэта ANNA MARIA за то, что те не смогли ответить на вопрос об оккупации Крыма.

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