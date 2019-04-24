Появилось видео с передачей украинским военным новейшего разведкорабля

В Киеве спустили на воду разведывательный корабль производства ЗАО "Кузница на Рыбальском" для Военно-морских сил ВСУ.

Как сообщает "5 канал", спуск корабля провели по аналогии с религиозной церемонией крещения ребенка.

По данным телеканала, это первый разведывательный корабль такой мощности, который появился на вооружении ВМС ВСУ. Строили корабль в рамках оборонной программы развития военной техники.

Разведкорабль создавали на основе гражданского корпуса рыболовецкого траулера. На его борту установлены современные средства ведения радиотехнической и радиолокационной разведки.

"Последние 5 лет Военно-морских сил, которые были в очень тяжелом состоянии, очень быстро набирают обороты. Боевые способности ВМС за последние несколько лет значительно повысились. Только в прошлом году было сформировано командование Морских сил, командование морской пехоты, которые получили боевые возможности и сегодня уже выполняют боевые задания", – прокомментировал событие министр обороны Степан Полторак.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский ракетный катер "Прилуки" провел совместные стрельбы в Черном море с фрегатом Королевских ВМС Канады "Торонто", который входит в состав НАТО.