Кто кого ущемляет: знаменитая певица вызвала споры в сети из-за закона о языке

Вокалистка известной группы ONUKA Наталья Жижченко вызвала споры в соцсети, поддержав принятый 25 апреля Верховной Радой закон про украинский язык, который значительно укрепляет его позиции в госууправлении, сфере услуг, образовании и СМИ.

Слова поддержки певица написала в Instagram.

В комментариях ей возразила известный диджей, жена народного депутата Сергея Лещенко Анастасия Топольская.

"При всем уважении я не согласна. Знать язык - это одно. А этот закон - тотальная украинизация, который меня как русскоговорящую украинку ущемляет в правах. Плюс я сомневаюсь, что при таком законе Донбасс и Крым захотят когда-либо вернуться. Ничего хорошего, чистый псевдопатриотизм и манипуляция. Смотри чуть глубже, Ната. Нигде в Европе такого нет", - написала она.

Заявление Топольской вызвало волну гневных комментариев.

Напомним, принятый Радой закон предусматривает ответственность должностных лиц за незнание языка, но она будет действовать только через три года с даты принятия закона. Теперь документ должен подписать президент Украины Петр Порошенко. Сам он ранее приветствовал принятие закона.

Как сообщал "Апостроф", названы главные нововведения, предусмотренные принятым Радой законом о языке.