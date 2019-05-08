Нелюди - среди нас: сети шокировала история про конфликт жителей Киева с онкобольными детьми

Жители одного из микрорайонов Киева, расположенного возле аэропорта "Жуляны", выступили против строительства центра, в котором будут содержаться онкобольные дети и их родители.

По данным портала Reporters.Media, для строительства центра уже выделено место, но местное население не хочет, чтобы возле их домов располагался такой центр.

"Когда осенью сюда заехала строительная техника, они пришли и сказали: "Здесь не будет никаких онкобольных! Мы не позволим!" - говорится в сообщении.

В данном центре планируется предоставлять бесплатное жилье семьям с детьми, которые приехали в Киев лечить онкологическое заболевание.

"Участок под строительство выбрали недалеко от Института рака - чтобы семьям не было утомительно добираться. Наняли адвокатов, проверили все документы на землю. И когда на участок приехали строители, соседи перекрыли дорогу", - сообщили журналисты.

Некоторые из местных жителей заявили, что постройка центра в их районе отразится на стоимости жилья, так как мало кто захочет жить возле больницы.

В комментариях пользователи отмечают, что люди, которые выступают против таких идей, есть в каждом обществе.

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