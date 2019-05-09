Победнутые: фото военного парада в России шокировали украинского замминистра

Заместителя министра по вопросам оккупированных территорий Георгия Туку привели в шок фото военного парада в России.

Соответствующие фото он опубликовал на своей странице в Twitter.

На фото можно увидеть молодых девушек, одетых в откровенную военную форму.

В сети тут же стали комментировать фото, сойдясь во мнении с чиновником.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Севастополе аннексированного Крыма местный фотограф предложила всем желающим сделать фотографии своих детей в военной форме времен Второй мировой и с ящиком боеприпасов.

Также 4 мая в оккупированном Севастополе состоялась репетициявоенного парада, приуроченного к 9 мая.

Помимо этого, в сети обсуждают фотографию из оккупированного Россией Крыма, где на 9 мая проходил парад матерей с детьми.