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Опубликована страшная статистика убийств новорожденных в Украине

понедельник, 13 мая 2019, 04:25
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В Украине с начала года украинки совершили 8 уголовных умышленных убийств собственных новорожденных детей.

Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.

"Всего за январь-март 2019 года по Украине учтено - 8 уголовных правонарушений в отношении умышленного убийства матерью своего новорожденного ребенка, предусмотренных ст. 117 УК Украины. Всего зарегистрировано - 12 из них закрыто - 4 производств", - пишет издание.

Как сообщалось, ранее под Одессой мать заживо закопала своего ребенка.

Также в Киеве горе-мать до смерти напоила 9-месячную дочь алкоголем.

Подробнее о том, почему новорожденных оставляют на свалках и как их спасти, читайте в материале "Апострофа": Родила, задушила и выбросила: как остановить матерей-убийц в Украине.

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