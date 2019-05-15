Шаман орков: в сети обсуждают показательное фото священника РПЦ на Донбассе

В сети было опубликовано фото священнослужителя, одетого в форму боевика ЛНР с медалями и орденами в сопровождении группы людей с иконой, символикой СССР и МВД России.

Фотографию опубликовал блогер Necro Mancer у себя в Twitter-аккаунте.

Он отметил, что священнослужитель входит в состав незаконной крупной группировки боевиков "Восток", действующей на Донбассе с самого начала российской агрессии в 2014 году.

"Боевой поп "Востока", - подписал снимок блогер.

Пользователи под постом раскритиковали милитаристский внешний вид священнослужителя, его содействие террористам, а также предположили, что он является сотрудником российских спецслужб по аналогии с отдельными представителями Российской православной церкви и ее филиалов.

Как сообщал "Апостроф", ранее победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский показал мирное послание от религиозных лидеров Украины.