Почти лето и немного дождей: прогноз погоды на последний понедельник весны

Последний весенний понедельник в Украине порадует летней погодой, температура воздуха в течение дня 27-го мая достигнет +23 +28 градусов.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Даже ближайшая ночь позволит погулять романтично при +13 +18 градусах. Разве что на западе ночью будет свежее, +10 +15 градусов", - пишет она.

По данным синоптика, дожди могут пройти в северной части, на Волыни, Ривненщине и в Винницкой области.

По остальной части Украины завтра будет преобладать сухая воздушная масса.

В Киеве ожидается до +25+27 градусов. Утро обещает быть солнечным, в течение дня есть вероятность кратковременного дождя с грозой.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 25 и 26 мая по всей территории Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами при грозах шквальное усиление ветра и град.