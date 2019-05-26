RU   UA   EN  

воскресенье, 26 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.10
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

26 мая

14:25
Примирение или бегство: известный журналист озвучил резонный вопрос к Зеленскому
14:03
Коломойский дал Зеленскому опасный для Украины совет
13:59
Почти лето и немного дождей: прогноз погоды на последний понедельник весны
13:44
Освобождение украинских моряков: в России дали дерзкий ответ
13:35
Туристы со всего мира: опубликованы новые показательные фото моста в Крым
13:17
Как Россия засылала боевиков в Украину: опубликовано видеопризнание
12:42
Финляндия - Канада: онлайн видео трансляция финала ЧМ по хоккею
12:41
В Киеве "антикоррупционер" не евробляхе сбил ребенка: фото
12:27
Мир невозможен: в Украине озвучили главную мечту Путина
12:13
Золотой? Украинцев шокировала цена лука в супермаркете под Киевом
11:56
Найдены уникальные грибы, которые создают золото из воздуха
11:28
Появились данные по погибшим в крушение российского вертолета в Мексике
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Почти лето и немного дождей: прогноз погоды на последний понедельник весны

воскресенье, 26 мая 2019, 13:59
переглянути новину українською

Последний весенний понедельник в Украине порадует летней погодой, температура воздуха в течение дня 27-го мая достигнет +23 +28 градусов.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Даже ближайшая ночь позволит погулять романтично при +13 +18 градусах. Разве что на западе ночью будет свежее, +10 +15 градусов", - пишет она.

По данным синоптика, дожди могут пройти в северной части, на Волыни, Ривненщине и в Винницкой области.

По остальной части Украины завтра будет преобладать сухая воздушная масса.

В Киеве ожидается до +25+27 градусов. Утро обещает быть солнечным, в течение дня есть вероятность кратковременного дождя с грозой.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 25 и 26 мая по всей территории Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами при грозах шквальное усиление ветра и град.

Фотовзгляд

Все галереи
На выставке электротранспорта в Киеве представили автомобиль Тесла Родстер: эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Жара с грозами: синоптики рассказали о погоде в последние выходные весны

Опасен для России: что говорят военные о новом начальнике Генштаба Украины

Если такое безобразие продолжится, мы можем потерять Томос - митрополит Макарий

Одесский "Французский бульвар-Элит": как прокуроры Одесской области игнорируют закон и мораль

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: