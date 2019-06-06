Делают из мухи слона: соцсети бурно обсуждают иск 7-классницы против нового украинского правописания

Семиклассница подала иск в суд с требованием отменить новую редакцию Украинского правописания.

Об этом сообщили в пресс-службе Окружного административного суда города Киева.

Основанием для иска стало то, что новое правописание осложнит изучение украинского языка и грамотное его использование.

В иске говорится, что Кабмин при принятии постановления "действовал за рамками своих полномочий и не учел реального состояния развития украинского языка".

На данный момент Окружной административный суд решает вопрос об открытии производства.

Адвокат Дмитрий Ильченко, который обжаловал постановление Кабмина, в Facebook объяснил, что ребенок сам попросил "что-то сделать, чтобы не надо было писать "павза" и "проєкт".

В сети тут же стали комментировать новость.

Как сообщал "Апостроф", ранее в утвержденном украинском правописании нашли ошибку.