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Тимошенко подписала меморандум о защите прав внутренних переселенцев

четверг, 20 июня 2019, 18:42
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Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и представители институтов гражданского общества, которые защищают права и свободы внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и других граждан Украины, которые пострадали в результате аннексии Крыма и оккупации части территории Донецкой и Луганской областей подписали Меморандум о сотрудничестве.

Об этом сообщает пресс-служба "Батькивщины".

В документе предусматривается разработка государственной стратегии в отношении этих категорий граждан и привлечения общественных экспертов и поэтапная реализация комплексной политики по установлению мира на Донбассе. Планируется также создание Международного фонда восстановления и развития Донбасса и увеличение объема финансирования потребностей ВПЛ в Госбюджете Украины на 2020 год.

"Дорога к миру и восстановление территориальной ценности и нормальной жизни в Украине должна начаться с того, чтоб иначе оценить проблемы, с которыми жили переселенцы, и главное - их решить. Мы знаем эти проблемы и наша команда в новом парламенте будет по-новому строить политику по ВПЛ", - заявила Тимошенко.

По ее словам, со сменой власти в Украине открывается новое окно возможностей, в том числе и по урегулированию проблем вынужденных переселенцев.

"Недопустимо агрессивное отношение к людям, невнимательность, отстраненность от проблем. Новая власть должна совсем по-другому на это смотреть", - считает лидер "Батькивщины".

Юлия Тимошенко подчеркнула, что цель встречи - договориться о том, как в парламенте ускорить рассмотрение законопроектов, направленных на защиту прав и интересов переселенцев.

Представители общественных организаций со своей стороны отметили необходимость кардинального изменения позиции государства по ВПЛ, срочного урегулирования социальных, жилищных и других проблем. Координатор территориального объединения Национального форума профсоюзов в Запорожской области Дмитрий Сарьян обратил внимание на необходимость налаживать общение между людьми, которые оказались по разные стороны линии соприкосновения.

"К сожалению, линия столкновения размежевала украинцев с обеих сторон и этому направлению не давали должного приоритета. Надо совместить людей, находящихся на оккупированной территории и находящихся на подконтрольной территории. Мы очень надеемся на то, что новый парламент обратит внимание на развитие Донбасса и восстановление единства Украины", - подчеркнул он.

Во встрече приняли участие председатель комитета по правам человека ВРУ Григорий Немыря, народные депутаты от "Батькивщины" Иван Крулько, Алексей Рябчин, Алена Шкрум, кандидаты в депутаты от "Батькивщина" Сергей Тарута и Андрей Николаенко.

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