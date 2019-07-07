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Окружной суд поможет: Зеленского протроллили из-за глупой ошибки про Канаду

воскресенье, 07 июля 2019, 04:15
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В сети жестко протроллили ошибку в пресс-службе президента Владимира Зеленского о том, что столица Канады – Торонто.

Об этом сообщает пользователь сети Galini Starr на своей странице в Facebook.

Ранее ошибку команды главы государства заметила народный депутат Ирина Геращенко. Об этом она написала в соцсетях, намекнув, что эти знания должны были получать на уроках географии в 5 классе.

Пользователи сети также не упустили момент, чтобы упомянуть и посмеяться над ошибкой.

"Окружной суд города Киева признал Торонто столицей Канады", - написала Galini.

Как сообщал "Апостроф", в сети появился смешной фейк на президента Украины Владимира Зеленского, который якобы прибыл в Ужгород. Там сказано, что Зеленский, прибыв якобы в Ужгород, указал, что город граничит со Словенией.

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