Twitter перестал работать по всему миру: что известно

Вечером 11 июля произошел масштабный сбой в работе популярного сервиса микроблогов Twitter, что следует из данных сервиса Downdetector.

Судя по интерактивной карте, с наибольшими проблемами столкнулись пользователи сервиса, проживающие в западной Европе, США и Японии. Также сбой в работе Twitter наблюдается на территории Бразилии и Аргентины.

При этом официального заявления в компании пока не сделали.

В проблемных регионах при открытии приложения или сайта Twitter появляется предупреждение о технической ошибке. В нем говорится, что проблема будет устранена в ближайшее время.

В Украине проблем в работе с сервисом не наблюдается.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел масштабный сбой.