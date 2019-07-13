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Скандальный приговор нацгвардейцу Маркиву в Италии: назван способ спасения бойца

суббота, 13 июля 2019, 13:25
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Украине необходимо предпринять жесткие меры для того, чтобы адекватно отреагировать на тюремный приговор для нацгвардейца Виталия Маркива в Италии.

Об этом в своем материале для "DSnews" пишет обозреватель Сергей Ильченко.

По его словам, он не верит в то, что команда нынешнего президента Владимира Зеленского способна осуществить такие шаги, однако, если бы она все же их сделала, то "взгляды на нее следовало бы радикально пересмотреть".

"Так вот, сделать можно - и нужно - три вещи. Немедленно отозвать посла Украины в Италии для консультаций. Опротестовать приговор, сменив команду адвокатов и линию защиты. Мотивировав, при необходимости, ее смену недобросовестностью прежних адвокатов, вступивших в сговор с обвинением - очень похоже на то, что так оно и было. Предпринять все перечисленные выше юридические меры по отношению к выжившему Рогелону, и связанным с Роккелли и Рогелоном организациям. В первую очередь, к тем их членам, которых удастся отловить в Украине", – пишет Ильченко.

Кроме того, он также отмечает, что вопрос о действиях суда в Павии должен быть вынесен на международные площадки. Также Ильченко обратился к "патриотическим общественным организациям", которые, по его мнению, должны "продумать и немедленно реализовать меры, более действенные и болезненные для итальянской стороны чем просто митинг у посольства Италии". Какие именно меры имеются в виду, политический обозреватель не уточнил.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 12 июля суд итальянского города Павия признал виновным и приговорил к 24 годам заключения бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, которого обвиняли в убийстве итальянского фотографа в зоне АТО на Донбассе.

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