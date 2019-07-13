Сухо будет только в нескольких областях: синоптики дали прогноз на 13 июля

13 июля практически по всей территории Украины ожидаются осадки, местами пройдут грозы.

Как сообщает Укргидрометцентр, сухо в субботу будет только в южных регионах Украины: в Крыму, Николаевской, Запорожской, Херсонской и Одесской областях.

При этом на остальной части Украины синоптики прогнозируют дожди. Температура воздуха днем в сухих регионах будет достигать 26 градусов, а в регионах, где ожидаются дожди, столбики термометров не поднимутся выше отметки в 24 градуса. Ночью по всей стране прогнозируется от 10 до 16 градусов.

В Киеве днем +21...+23 градуса, вечером - +12...+14.

Как сообщал "Апостроф", 8 июля в Херсоне прошли сильные дожди: водой затопило улицы города.

Также стало известно, когда в Украину придет новое потепление.