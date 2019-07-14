Часть Украины накроют грозы: синоптики рассказали, кому очень не повезет с погодой

В воскресенье, 14 июля, на западе Украины прогнозируют дожди и грозы.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, днем на Западе и в северных и центральных областях кратковременные дожди, местами грозы. Однако на остальной территории страны без осадков.

Ночью обещают западный ветер, а днем юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью составит +9...+14 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +20...+25 градусов. В южной части ночью обещают температуру воздуха +12...+17 градусов, днем +23...+28 градусов. В Карпатах ночью +6...+11 градусов, а днем +10...+15.

Как сообщал "Апостроф", синоптик Наталка Диденко рассказала, когда в Украину снова вернется летняя жаркая погода. Она обещала, что в выходные, 13-14 июля, тепло немного восстановится.