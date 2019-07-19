В сети показали яркую фотожабу на конфликт Зеленского и Полторака

В интернете показали яркую фотожабу на конфликт президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны Степана Полторака, который якобы произошел в пятницу, 19 июля.

Соответствующая картинка размещена на странице "Львовский метрополитен" в Twitter.

Так, Зеленский якобы резко оттолкнул Полторака. Хотя вскоре министр заявил, что никакого инцидента не было, в интернете продолжают обсуждать скандальное видео, на котором зафиксирован странный момент.

Стоит отметить, что фотожабу сделали по мотивам фото экс-главаря ДНР Александра Захарченко, ликвидированного на Донбассе, с украинским военным, которое было сделано в 2015 году возле аэропорта Донецка.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, во сколько украинцам обошелся визит Зеленского в Канаду, который состоялся 1-3 июля 2019 года.

Между тем, в Харькове повеселили странным объявлением, которое якобы повесили накануне приезда Зеленского в город.